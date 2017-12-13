Депутат Европарламента: Если мы не мобилизуем силы, карабахский конфликт может продолжаться еще 30 лет - ИНТЕРВЬЮ

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"Нерешенность нагорно-карабахского конфликта - это трагедия и неудача международного сообщества"

"Европарламент признает резолюции ООН и призывает своих партнеров выполнять их"

Брюссель. 13 декабря. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейскому бюро Report британского члена Европарламента Ваджид Хана.

- Как Вы оцениваете сегодняшнее сотрудничество между европейским и азербайджанским парламентами?

- Я одобряю восстановление диалога между европейским и азербайджанским парламентами. Мы очень довольны этим сотрудничеством, обладающим потенциалом дать положительный результат как для Азербайджана, так и для других регионов Европы. Считаю, что мы должны развивать сотрудничество в созданных нами условиях взаимного диалога. Евросоюз и Азербайджан обладают одинаковыми ценностями, которые сближают их. Мы осведомлены о многочисленных беженцах и вынужденных переселенцах в Азербайджане и тяжелых психологических последствиях продолжительного нагорно-карабахского конфликта. Европарламент признает резолюции ООН и призывает своих партнеров выполнять их. Европарламент стремится постоянно сохранять в повестке вопросы процветания и мира стран-партнеров.

- Армения не соблюдает резолюции ООН №822, 853, 874 и 884, подтверждающие оккупацию вооруженными силами Армении территорий Азербайджана. Как Вы относитесь к этому?

- Невыполнение резолюций ООН по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта вызывает чувство досады. Принимать данный факт очень сложно. Хотя, соблюдение указанных резолюций означает восстановление мира. Ответственные лица Европарламента должны встретиться и провести переговоры с официальными представителями как Азербайджана, так и Армении и внести вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта. А мы, как члены Европарламента, должны создать необходимые условия для проведения этих встреч и переговоров. Пришло время перейти от слов к конкретным действиям. Если мы не мобилизуем силы, этот конфликт может продолжаться еще 30 лет. Беженцы и вынужденные переселенцы хотят вернуться в свои дома. Все люди желают вернуться в свои дома. Нерешенность нагорно-карабахского конфликта - это трагедия и неудача международного сообщества.

- Как по-Вашему, какие меры следует принять для предотвращения распространения исламофобии?

- Исламофобия – это опасность для человечества. Поэтому нам следует мобилизоваться, чтобы бороться с этим явлением. В такой период публикация в соцсетях сепаратистских высказываний президента США Дональда Трампа недопустима, так как их читают миллионы людей. Наоборот, мы должны включать в свои выступления элементы, пропагандирующие любовь, толерантность и воздерживаться от такого негативного чувства, как ненависть. Мы должны получить урок из истории. Нагорно-карабахский и другие конфликты и их результаты служат для нас уроком. Мы должны делать все возможное за безопасное и мирное общества, совместно изучать преграды на этом пути и объединить усилия для их решения.