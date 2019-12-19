Депутат Бундестага: Азербайджан - привлекательная для сотрудничества во всех сферах страна

"Между Азербайджаном и Германией сложились нормальные межпарламентские отношения. Учитывая, что роль парламентаризма в глобальном мире является решающей в международных и межгосударственных отношениях, считаю, что в этом отношении у наших стран имеется серьезный потенциал".

Об этом европейскому бюро Report сказал депутат Бундестага Германии от правящей партии Олав Гуттинг.

По его словам, для того, чтобы вопросы по Азербайджану чаще поднимались в Бундестаге, необходимо проводить больше взаимных интерактивных диалогов и презентаций:

"Азербайджан является привлекательной страной во всех сферах сотрудничества на Южном Кавказе".

Депутат подчеркнул недопустимость военной провокации и агрессии против территориальной целостности Азербайджана:

"Ни одна страна не заслуживает военной агрессии, в том числе и Азербайджан. По нагорно-карабахскому конфликту существуют международные нормы, есть, в том числе, миссия Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что принятие противоречащих этим нормам шагов может только затянуть конфликт", - сказал О.Гуттинг.