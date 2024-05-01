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Депутат: Азербайджан придает большое значение сохранению общемировых ценностей

Депутат: Азербайджан придает большое значение сохранению общемировых ценностей Азербайджан всегда был известен как толерантная страна и придает большое значение сохранению общемировых ценностей.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 13:03
Депутат: Азербайджан придает большое значение сохранению общемировых ценностей

Азербайджан всегда был известен как толерантная страна и придает большое значение сохранению общемировых ценностей.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, выступая на VI Всемирном форуме межкультурного диалога.

Он отметил, что Азербайджан организует данный глобальный форум с целью внести вклад в развитие межкультурного диалога.

"Фонд Гейдара Алиева совместно с международными организациями реализовал различные проекты в этом направлении. Проект "Азербайджан - пространство толерантности" достаточно известен за пределами страны. Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку многочисленным проектам во всем мире, в том числе восстановление Берлинского замка, "Зала философов" Музея Капитолия в Риме, создание секции исламской культуры в Лувре в Париже, восстановление Версальского дворца и пр. Все это в очередной раз свидетельствует, насколько Азербайджан высоко ценит общечеловеческое наследие", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Azərbaycan hər zaman tolerant ölkə kimi tanınıb

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