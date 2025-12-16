Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Депутат АК Parti: В "Азербайджанском квартале" Кахраманмараша наладилась повседневная жизнь

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 16:23
    Депутат АК Parti: В Азербайджанском квартале Кахраманмараша наладилась повседневная жизнь

    В "Азербайджанском квартале", построенном в турецком городе Кахраманмараш, пострадавшем от землетрясения, жизнь уже вошла в свое русло.

    Об этом сказал турецкому бюро Report депутат от правящей Партии справедливости и развития (АК Parti) по провинции Кахраманмараш Невзат Пакдил.

    Поскольку эпицентр землетрясения в феврале 2023 года находился именно в Кахраманмараше, город пострадал больше всего среди 11 затронутых провинций. Центр города, где сегодня расположен 'Азербайджанский квартал', был практически полностью разрушен:

    "Правительство Азербайджана оказало материальную и моральную поддержку, внесло большой вклад в строительство данного квартала. Выражаю благодарность азербайджанскому народу, государству, правительству от имени Турции и Кахраманмараша".

    Kahramanmaraşın millət vəkili: "Azərbaycan məhəlləsi"ndə artıq həyat başlayıb
    Turkish MP: Life returned to normal in Kahramanmaras' 'Azerbaijani Quarter'

