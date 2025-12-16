Депутат АК Parti: В "Азербайджанском квартале" Кахраманмараша наладилась повседневная жизнь
В "Азербайджанском квартале", построенном в турецком городе Кахраманмараш, пострадавшем от землетрясения, жизнь уже вошла в свое русло.
Об этом сказал турецкому бюро Report депутат от правящей Партии справедливости и развития (АК Parti) по провинции Кахраманмараш Невзат Пакдил.
Поскольку эпицентр землетрясения в феврале 2023 года находился именно в Кахраманмараше, город пострадал больше всего среди 11 затронутых провинций. Центр города, где сегодня расположен 'Азербайджанский квартал', был практически полностью разрушен:
"Правительство Азербайджана оказало материальную и моральную поддержку, внесло большой вклад в строительство данного квартала. Выражаю благодарность азербайджанскому народу, государству, правительству от имени Турции и Кахраманмараша".