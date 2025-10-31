Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Дело против Имамоглу вскрыло новые источники финансирования азербайджанской оппозиции

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 12:44
    Расследование по делу о шпионаже против бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции продемонстрировало региональные масштабы борьбы за идеологический суверенитет.

    Как сообщает Report, об этом говорится в видеоматериале телеканала Baku TV под названием "Глобальная борьба за идеологический суверенитет".

    В сюжете отмечается, что фигурирующий в материалах следствия Хусейн Гюн признал свое участие в создании в 2005 году в США структуры Freedom LLC: "По его словам, через эту организацию под предлогом "демократизации Азербайджана" оказывалась финансовая поддержка отдельным политикам, в том числе бывшему председателю партии "Мусават" Исе Гамбару".

    В материале подчеркивается, что это заявление вновь актуализировало тему зарубежных источников финансирования азербайджанской оппозиции.

    "Аналитики отмечают, что после 2013 года, когда приток иностранных грантов был официально ограничен, финансирование стало осуществляться через неформальные каналы, главным образом через Грузию. Схема Freedom LLC рассматривается как новое доказательство, конкретизирующее правовые основы этой системы", - говорится в сюжете.

    Подробнее - в видеоматериале телеканала Baku TV.

    Freedom LLC Экрем Имамоглу Турция оппозиция финансирование Иса Гамбар
    Видео
    "Freedom LLC" Azərbaycan müxalifətinin xarici maliyyə bağlantıları mövzusunu yenidən gündəmə gətirir

