İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Freedom LLC" Azərbaycan müxalifətinin xarici maliyyə bağlantıları mövzusunu yenidən gündəmə gətirir

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Freedom LLC Azərbaycan müxalifətinin xarici maliyyə bağlantıları mövzusunu yenidən gündəmə gətirir

    Türkiyədə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sabiq sədri Əkrəm İmamoğluna qarşı casusluq ittihamı ilə aparılan istintaq ideoloji suverenlik mübarizəsinin regional miqyasını göstərdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirlər "Baku TV"nin "Qlobal ideoloji suverenlik mübarizəsi" adlı videomaterialında yer alıb.

    Videomaterialda qeyd olunub ki, istintaq sənədlərində adıkeçən Hüseyn Gün 2005-ci ildə ABŞ-də "Freedom LLC" adlı qurumun yaradılmasında iştirak etdiyini etiraf edib:

    "Onun sözlərinə görə, bu qurum vasitəsilə Azərbaycanın demokratikləşməsi adı altında bəzi siyasətçilərə, o cümlədən "Müsavat" partiyasının sədri olmuş İsa Qəmbərə maliyyə dəstəyi göstərilib".

    Süjetdə bu iddianın Azərbaycan müxalifətinin xarici maliyyə bağlantıları mövzusunu yenidən gündəmə gətirdiyinə diqqət çəkilib.

    "Analitiklər bildirirlər ki, 2013-cü ildən sonra xarici qrant axınlarının rəsmi məhdudlaşdırılması nəticəsində maliyyələşmə qeyri-rəsmi kanallarla, əsasən, Gürcüstan üzərindən həyata keçirilib. "Freedom LLC" xətti bu sistemin hüquqi əsaslarını konkretləşdirən yeni sübut kimi dəyəndirilir", - süjetdə vurğulanıb.

    Daha ətraflı "Baku" TV-nin videomaterialını izləyə bilərsiniz:

    "Freedom LLC" Azərbaycan müxalifətinin xarici maliyyə bağlantıları mövzusunu yenidən gündəmə gətirir

    İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi əkrəm imamoğlu Baku TV müxalifət

    Son xəbərlər

    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    12:08

    Aynur Ayhan: "Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək istəyirik"

    Biznes
    12:03

    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 13 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:02

    Cinayət Məcəlləsindəki bəzi dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:01

    Parlament "İpoteka haqqında" qanuna dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti