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Делегация ЮНИСЕФ посетит Нахчыван

Делегация ЮНИСЕФ посетит Нахчыван Делегация ЮНИСЕФ посетит Нахчыван.
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 23:26
Делегация ЮНИСЕФ посетит Нахчыван

Делегация ЮНИСЕФ посетит Нахчыван.

Об этом местному бюро Report сообщили в Министерстве здравоохранения Нахчыванской АР.

Согласно информации, члены делегации встретятся с первым заместителем министра здравоохранения Нахчыванской Автономной республики, исполняющим обязанности министра Самигом Садыховым и сотрудниками ведомства. В этот же день гости проведут встречи в Государственном комитете Нахчыванской АР по вопросам семьи, женщин и детей, Республиканской больнице, Нахчыванском медицинском колледже, Нахчыванском реабилитационном центре.

В Минздраве АР также отметили, что с 15 ноября будут начаты 3-дневные тренинги, на которых специалисты ЮНИСЕФ выберут одного куратора и двух его помощников для реализации в Нахчыване новой модели UPHV (Universal Progressive Home-visiting). На тренингах будут охвачены такие направления, как совершенствование первичной медико-санитарной помощи, роль социальных работников, оказание соответствующих услуг беременным, включая выявление послеродовой депрессии по Эдинбургской шкале.

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