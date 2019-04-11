Делегация Совета Федерации России во главе с Валентиной Матвиенко прибыла в Азербайджан

Делегация Совета Федерации России прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе визита запланированы переговоры с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений, вопросы межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе.

В ходе визита председатель Совета Федерации России выступит на церемонии открытия Дней российской культуры в Азербайджане, посетит культурные, спортивные, социально-инфраструктурные объекты столицы Республики.

В состав делегации также входят вице-спикер СФ, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран Ильяс Умаханов, вице-спикер СФ Андрей Турчак, сенаторы и главы региональных парламентов Астраханской области и Дагестана.