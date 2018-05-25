Делегация постпредов ОБСЕ посетит страны Южного Кавказа

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В ближайшее время ожидается визит в регион Южного Кавказа делегации постоянных представителей стран ОБСЕ.

Как сообщает REPORT, об этом в своем Twitter написал посол Азербайджана при ОБСЕ Галиб Исрафилов.

По его словам, Азербайджан, Армению и Грузию посетят порядка 30 постоянных представителей ряда стран при ОБСЕ. При этом, Г.Исрафилов заявляет, что Армения выступает против его участия в составе делегации, которая посетит Ереван.

В ходе визита, делегация ознакомится с текущей ситуацией в странах региона.