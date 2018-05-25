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    Делегация постпредов ОБСЕ посетит страны Южного Кавказа

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В ближайшее время ожидается визит в регион Южного Кавказа делегации постоянных представителей стран ОБСЕ.

    Как сообщает REPORT, об этом в своем Twitter написал посол Азербайджана при ОБСЕ Галиб Исрафилов.

    По его словам, Азербайджан, Армению и Грузию посетят порядка 30 постоянных представителей  ряда стран при ОБСЕ. При этом, Г.Исрафилов заявляет, что Армения выступает против его участия в составе делегации, которая посетит Ереван.

    В ходе визита, делегация ознакомится с текущей ситуацией в странах региона.

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