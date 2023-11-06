Делегация Пекина находится с визитом в Баку

Делегация во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Пекина Чжаном Чиями совершила официальный визит в Азербайджан.

Делегация во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Пекина Чжаном Чиями совершила официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов встретился с членами китайской делегации.

Азизов рассказал гостям об истории города Баку, и современных проектах, реализуемых в столице.

Глава ИВ подчеркнул, что благодаря политике президента Ильхама Алиева, инфраструктура столицы продолжает развиваться, а масштабные работы по строительству и благоустройству сделали город еще красивее.

Эльдар Азизов отметил, что благодаря постоянной заботе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, помимо сохранения исторического наследия Баку развивается и современная архитектура.

Чжан Чиями в свою очередь сказал, что отношения между Баку и Пекином развиваются день ото дня, и связи с Азербайджаном имеют особое значение для КНР.

Чиями выразил благодарность за оказанное в Баку гостеприимство. Он выразил уверенность в том, что визит сыграет особую роль в укреплении связей между Баку и Пекином.

На встрече были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества между двумя столицами. Затем китайские гости ознакомились с достопримечательностями Баку.