О нас

Делегация Пекина находится с визитом в Баку

Делегация Пекина находится с визитом в Баку Делегация во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Пекина Чжаном Чиями совершила официальный визит в Азербайджан.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 12:09
Делегация Пекина находится с визитом в Баку

Делегация во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Пекина Чжаном Чиями совершила официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов встретился с членами китайской делегации.

Азизов рассказал гостям об истории города Баку, и современных проектах, реализуемых в столице.

Глава ИВ подчеркнул, что благодаря политике президента Ильхама Алиева, инфраструктура столицы продолжает развиваться, а масштабные работы по строительству и благоустройству сделали город еще красивее.

Эльдар Азизов отметил, что благодаря постоянной заботе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, помимо сохранения исторического наследия Баку развивается и современная архитектура.

Чжан Чиями в свою очередь сказал, что отношения между Баку и Пекином развиваются день ото дня, и связи с Азербайджаном имеют особое значение для КНР.

Чиями выразил благодарность за оказанное в Баку гостеприимство. Он выразил уверенность в том, что визит сыграет особую роль в укреплении связей между Баку и Пекином.

На встрече были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества между двумя столицами. Затем китайские гости ознакомились с достопримечательностями Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPekinin nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə olub

Самое читаемое

В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
30 октября 2023 г. 14:05
Глава МИД Ирана посетит Катар и Турцию для обсуждения ситуации в Палестине
Глава МИД Ирана посетит Катар и Турцию для обсуждения ситуации в Палестине
31 октября 2023 г. 07:32
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
2 ноября 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi