Делегация ОИС провела мониторинг в Шуше

Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) провел мониторинг фактов вандализма, совершенного против культурно-исторических памятников в городе Шуша.

Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) провел мониторинг фактов вандализма, совершенного против культурно-исторических памятников в городе Шуша.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

Члены делегации на месте провели расследование фактов вандализма, совершенного против культурно-исторических памятников в период враждебной, оккупационной и террористической политики, проводимой Арменией против Азербайджана на протяжении более 30 лет.

Затем омбудсмен Сабина Алиева и президент Ассоциации омбудсменов ОИС Шараф Малкоч сделали заявления для прессы.

На основании результатов мониторинга, проведенного в городе Шуша, будет подготовлен доклад и направлен в международные организации.

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По приглашению азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в Шушу отправилась делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

Как сообщает Report, делегация отправилась в Шушу с оценочной миссией.

После осуществления оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет принята декларация.

Отметим, что делегации ОИС и офиса омбудсмена Пакистана посетили Азербайджан с целью проведения оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях. В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.