Делегация ОИС отправилась в Шушу

По приглашению азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в Шушу отправилась делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

По приглашению азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в Шушу отправилась делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

Как сообщает Report, делегация отправилась в Шушу с оценочной миссией.

После осуществления оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет принята декларация.

Отметим, что делегации ОИС и офиса омбудсмена Пакистана посетили Азербайджан с целью проведения оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях. В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.