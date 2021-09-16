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Делегация ОИС отправилась в Шушу

Делегация ОИС отправилась в Шушу По приглашению азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в Шушу отправилась делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.
Внешняя политика
16 сентября 2021 г. 11:32
Делегация ОИС отправилась в Шушу
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По приглашению азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой в Шушу отправилась делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

Как сообщает Report, делегация отправилась в Шушу с оценочной миссией.

После осуществления оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет принята декларация.

Отметим, что делегации ОИС и офиса омбудсмена Пакистана посетили Азербайджан с целью проведения оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях. В рамках визита, который продлится до 19 сентября, запланирован ряд официальных встреч.

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Версия на английском языке OIC delegation leaves for Shusha
Версия на азербайджанском языке İƏT nümayəndə heyəti Şuşaya yola düşüb

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