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Делегация конгресса Новой Каледонии посетила офис БИГ

Делегация конгресса Новой Каледонии посетила офис БИГ Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила офис Бакинской инициативн
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 11:32
Делегация конгресса Новой Каледонии посетила офис БИГ

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила офис Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщает Report, исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов проинформировал гостей об основных задач и планах группы.

Члены делегации выразили признательность властям Азербайджана за возможность выдвинуть проблему неоколониализма на мировой уровень в современном мире.

Также представители Новой Каледонии в знак благодарности подарили офису Бакинской Инициативной Группы традиционный тканевый сувенир, сопровождающий истинного жителя Новой Каледонии от рождения до самой смерти.

Далее состоялась закрытая встреча между делегацией и представителями БИГ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKaledoniyalılar göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlıqlarını bildiriblər
Версия на английском языке ФотоDelegation from New Caledonian Congress visits BIG office

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