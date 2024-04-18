Делегация конгресса Новой Каледонии посетила офис БИГ

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила офис Бакинской инициативн

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила офис Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщает Report, исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов проинформировал гостей об основных задач и планах группы.

Члены делегации выразили признательность властям Азербайджана за возможность выдвинуть проблему неоколониализма на мировой уровень в современном мире.

Также представители Новой Каледонии в знак благодарности подарили офису Бакинской Инициативной Группы традиционный тканевый сувенир, сопровождающий истинного жителя Новой Каледонии от рождения до самой смерти.

Далее состоялась закрытая встреча между делегацией и представителями БИГ.