Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру МОДН

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила штаб-квартиру Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН).
Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о деятельности организации, а также проведена экскурсия в штаб-квартире.
Ранее делегация побывала в католической церкви Святой Марии в Баку, а также посетила Азербайджанский университет языков.