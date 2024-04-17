Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру МОДН

Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру Молодежной организации движения неприсоединения (МОДН).

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила штаб-квартиру Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН).

Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о деятельности организации, а также проведена экскурсия в штаб-квартире.

Ранее делегация побывала в католической церкви Святой Марии в Баку, а также посетила Азербайджанский университет языков.