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Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру МОДН

Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру МОДН Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру Молодежной организации движения неприсоединения (МОДН).
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 16:44
Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила штаб-квартиру МОДН

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила штаб-квартиру Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН).

Как сообщает Report, гостям была предоставлена информация о деятельности организации, а также проведена экскурсия в штаб-квартире.

Ранее делегация побывала в католической церкви Святой Марии в Баку, а также посетила Азербайджанский университет языков.

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