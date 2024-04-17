Делегация Конгресса Новой Каледонии посетила католическую церковь в Баку

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила католическую церковь Свято

Делегация во главе с председателем комитета Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Нейсселин Омайра в рамках визита в Азербайджан посетила католическую церковь Святой Марии в Баку.

Как сообщает Report, апостольский префект Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете рассказал гостям об истории создания церкви и провел для них ознакомительную экскурсию по храму.

Делегация была проинформирована о том, что в церкви Святой Марии в городе Баку богослужения совершаются на трех языках: азербайджанском, английском и русском.