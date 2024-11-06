Начался второй день Глобального саммита религиозных лидеров

09^40

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) начался второй день Глобального саммита религиозных лидеров под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету".

Как сообщает Report, саммит продолжает работу пленарным заседанием.

По итогам мероприятия будут приняты Бакинская декларация саммита и обращение мировых религиозных лидеров к участникам COP29 в Баку.

Участники саммита также направят благодарственное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, затем двухдневный саммит завершится пресс-конференцией.

Отметим, что в Глобальном саммите религиозных лидеров, проходящем в преддверии COP29, принимают участие более 220 гостей из 55 стран и 30 международных организаций. Среди участников и известные религиозные и общественные деятели, представляющие различные конфессии.

Фото: Самира Гасанова