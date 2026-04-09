Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 11:52
    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась в Венгрию для наблюдения за парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля.

    Как сообщили Report в ЦИК, визит осуществляется по приглашению председателя Венгерского национального избирательного бюро Аттилы Надя.

    В рамках визита планируется встреча председателя ЦИК Азербайджана с его венгерским коллегой А. Надем и другими должностными лицами, а также с руководителями высших избирательных органов различных стран, участвующих в наблюдении за выборами. В ходе встреч ожидается обмен опытом в области организации выборов, проведение обсуждений перспектив расширения сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Представители ЦИК ознакомятся с процессом предвыборной подготовки в столице Будапеште, а также будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.

    ЦИК также представлена ​​в составе наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ.

    MSK nümayəndə heyəti Macarıstanda parlament seçkilərini müşahidə edəcək
    Azerbaijan CEC to observe Hungary's parliamentary elections

    Последние новости

    13:29

    Пашинян: Казахстан проявляет интерес к проекту TRIPP

    В регионе
    13:26

    Народный писатель Анар: Азербайджан и Узбекистан проводят единую политическую линию

    Внешняя политика
    13:25

    Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 12 %

    Бизнес
    13:20
    Фото

    В НОК вручили новые олимпийские медали двум спортсменам взамен испорченных

    Индивидуальные
    13:15

    На освобожденных территориях около 800 жителей создали малый бизнес по программе самозанятости

    Социальная защита
    13:14
    Фото

    Али Асадов обсудил с литовской коллегой сотрудничество по Среднему коридору

    Внешняя политика
    13:10

    Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне

    В регионе
    13:07

    Врач приговорена к ограничению свободы за смерть пациентки в "Йени Клиника"

    Происшествия
    13:03

    Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

    Экология
    Лента новостей