Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась в Венгрию для наблюдения за парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля.

Как сообщили Report в ЦИК, визит осуществляется по приглашению председателя Венгерского национального избирательного бюро Аттилы Надя.

В рамках визита планируется встреча председателя ЦИК Азербайджана с его венгерским коллегой А. Надем и другими должностными лицами, а также с руководителями высших избирательных органов различных стран, участвующих в наблюдении за выборами. В ходе встреч ожидается обмен опытом в области организации выборов, проведение обсуждений перспектив расширения сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Представители ЦИК ознакомятся с процессом предвыборной подготовки в столице Будапеште, а также будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.

ЦИК также представлена ​​в составе наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ.