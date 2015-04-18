​Делегация Азербайджана примет участие в работе весенней сессии ПАСЕ

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ С 20 по 24 апреля в Страсбурге пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, в работе сессии примет участие депутатская группа, возглавляемая председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям ММ Самедом Сеидовым.

В состав делегации входят депутаты ММ Севиндж Фаталиева, Ровшан Рзаев, Эльхан Сулейманов, Рафаель Гусейнов, Ганира Пашаева, Айдын Аббасов, Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова и Фазиль Мустафа.

На сессии состоятся обмен мнениями о положении в Украине, деятельности террористической группировки ИГИЛ, рассмотрение замороженного мандата российской делегации в ПАСЕ, диалог с Монако, после проведенного там мониторинга и других тем.

На сессии выступят руководитель делегации Самед Сеидов и другие депутаты.