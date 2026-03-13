Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 18:53
    Делегация ANAMA провела встречи с рядом компаний в Китае

    Делегация под руководством председателя правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугара Сулейманова в рамках официального визита в Китай провела встречи в ряде компаний этой страны, специализирующихся на производстве оборудования для разминирования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

    На встрече в компании "Nuctech", осуществляющей деятельность в сфере технологий безопасности и досмотра, делегация ANAMA представила широкую презентацию о минной проблеме Азербайджана, о деятельности, осуществляемой в направлении устранения этой проблемы, и применяемых методологиях.

    Во время встречи заместитель директора компании по странам Азии и СНГ Лу Синьпин подробно проинформировал о деятельности компании и имеющихся технологических возможностях.

    Делегация ознакомилась с производственным процессом компании, были продемонстрированы рентгеновские системы различного назначения и другое современное технологическое оборудование.

    В рамках визита делегация также провела встречу в компании Beijing Heweiyongtai Sci & Tech. Во время встречи была представлена презентация о специальных технических средствах и инновационных решениях, производимых компанией, проведены обсуждения технологий, которые могут быть использованы в деятельности по гуманитарному разминированию, и возможностей сотрудничества.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA)
    Фото
