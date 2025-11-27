Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Даулетхан Жиенкулов: Фейки в соцсетях влияют на общественное мнение

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 15:15
    Фейки в соцсетях влияют на общественное мнение.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления казахстанского агентства "Хабар" Даулетхан Жиенкулов на Медиафоруме Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    Он привел конкретные примеры распространения фейковой информации и ее влияния на общество. По его словам, после визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом уже через несколько часов в социальных сетях появились сообщения, о якобы "раздаче недр страны".

    Жиенкулов отметил, что аналогичные фейки возникали после визита президента в Москву и встречи с Владимиром Путиным, а также после переговоров с председателем КНР, сопровождаясь утверждениями о потере независимости или чрезмерной экономической зависимости от Китая.

    Он подчеркнул, что такие вбросы быстро распространяются и влияют на общественное мнение, создавая искаженную картину происходящего.

    "Наша миссия - распространять проверенную, правдивую информацию. Мы тоже используем социальные сети для оперативного донесения информации из первоисточников, на их языке, неофициально, но точно", - заявил Жиенкулов.

    Он добавил, что цель агентства - корректно влиять на общественное сознание и информированность населения.

    Даулетхан Жиенкулов медиафорум ОТГ фейки соцсети
    Dauletxan Jiyenkulov: Sosial şəbəkələrdəki saxta məlumatlar ictimai rəyə təsir edir
    Fake news on social media shapes public opinion, Kazakh official warns

