Даулетхан Жиенкулов: Фейки в соцсетях влияют на общественное мнение

Фейки в соцсетях влияют на общественное мнение.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления казахстанского агентства "Хабар" Даулетхан Жиенкулов на Медиафоруме Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Он привел конкретные примеры распространения фейковой информации и ее влияния на общество. По его словам, после визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом уже через несколько часов в социальных сетях появились сообщения, о якобы "раздаче недр страны".

Жиенкулов отметил, что аналогичные фейки возникали после визита президента в Москву и встречи с Владимиром Путиным, а также после переговоров с председателем КНР, сопровождаясь утверждениями о потере независимости или чрезмерной экономической зависимости от Китая.

Он подчеркнул, что такие вбросы быстро распространяются и влияют на общественное мнение, создавая искаженную картину происходящего.

"Наша миссия - распространять проверенную, правдивую информацию. Мы тоже используем социальные сети для оперативного донесения информации из первоисточников, на их языке, неофициально, но точно", - заявил Жиенкулов.

Он добавил, что цель агентства - корректно влиять на общественное сознание и информированность населения.