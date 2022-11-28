О нас

Дамьян Крневич: Развитие Бакинского порта принесет пользу как Азербайджану, так и всей Азии

Дамьян Крневич: Развитие Бакинского порта принесет пользу как Азербайджану, так и всей Азии Продолжающее развитие Бакинского международного морского торгового порта будет выгодно как Азербайджану и всему региону, так и Азии, в частности Китаю.
Внешняя политика
28 ноября 2022 г. 11:40
Дамьян Крневич: Развитие Бакинского порта принесет пользу как Азербайджану, так и всей Азии

Дальнейшее развитие Бакинского международного морского торгового порта будет выгодно как Азербайджану, так и всему региону и Азии, в частности Китаю.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

По его словам, у Азербайджана есть 2 фундаментальных стратегических преимущества: самый современный транспортный хаб для налаживания транзита и возможности для обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Важность Среднего коридора, очевидно, стала еще более актуальной с началом российско-украинской войны. Даже до войны в связи с российскими мерами по борьбе с эпидемией, машруты через Север были закрыты. А после начала российско-украинской войны и западных санкций в связи с этим в отношении России, стало понятно, что в долгосрочной перспективе Северный коридор вряд ли будет подходить для Запада. В результате этого, значимость Среднего коридора, как стратегического сухопутного маршрута с Востока на Запад выросла в разы", - сказал он.

Д.Крневич подчеркнул, что вдоль маршрута Среднего коридора, Баку и порт в Аляте являются ключевыми точками: "Невозможно воспользоваться Средним коридором, не проходя через Баку".

По мнению Д.Крневича, Алятский порт будет продолжать развиваться дальше, что принесет пользу Азербайджану, Европе и Азии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi