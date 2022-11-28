Дамьян Крневич: Развитие Бакинского порта принесет пользу как Азербайджану, так и всей Азии

Продолжающее развитие Бакинского международного морского торгового порта будет выгодно как Азербайджану и всему региону, так и Азии, в частности Китаю.

Дальнейшее развитие Бакинского международного морского торгового порта будет выгодно как Азербайджану, так и всему региону и Азии, в частности Китаю.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

По его словам, у Азербайджана есть 2 фундаментальных стратегических преимущества: самый современный транспортный хаб для налаживания транзита и возможности для обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Важность Среднего коридора, очевидно, стала еще более актуальной с началом российско-украинской войны. Даже до войны в связи с российскими мерами по борьбе с эпидемией, машруты через Север были закрыты. А после начала российско-украинской войны и западных санкций в связи с этим в отношении России, стало понятно, что в долгосрочной перспективе Северный коридор вряд ли будет подходить для Запада. В результате этого, значимость Среднего коридора, как стратегического сухопутного маршрута с Востока на Запад выросла в разы", - сказал он.

Д.Крневич подчеркнул, что вдоль маршрута Среднего коридора, Баку и порт в Аляте являются ключевыми точками: "Невозможно воспользоваться Средним коридором, не проходя через Баку".

По мнению Д.Крневича, Алятский порт будет продолжать развиваться дальше, что принесет пользу Азербайджану, Европе и Азии.