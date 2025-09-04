Дамасский университет обсудил сотрудничество с Азербайджаном

Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Сирии Эльнур Шаххусейнов встретился с ректором Дамасского университета Мустафой Саимом ад-Дахром.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в социальной сети "X".

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены возможности установления прямого сотрудничества университета с высшими учебными заведениями Азербайджана.