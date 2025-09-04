Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Дамасский университет обсудил сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 15:38
    Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Сирии Эльнур Шаххусейнов встретился с ректором Дамасского университета Мустафой Саимом ад-Дахром.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства в социальной сети "X".

    Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены возможности установления прямого сотрудничества университета с высшими учебными заведениями Азербайджана.

    Сирия Дамасский университет вузы
