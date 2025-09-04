Dəməşq Universitetində Azərbaycanla əməkdaşlıq müzakirə olunub
- 04 sentyabr, 2025
- 15:31
Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Dəməşq Universitetinin rektoru Mustafa Saim əd-Dəhrla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səfirliyin "X" hesabında yazılıb.
Bildirilib ki, görüşdə universitetlə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri arasında birbaşa əməkdaşlığın təsis edilməsi istiqamətində potensial imkanlar müzakirə edilib.
يطيب لي لقاء الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر، رئيس جامعة دمشق، حيث أجرينا النقاش حول ما يمكن القيام به لإقامة التعاون المباشر بين الجامعة ومؤسسة التعليم العالي في أذربيجان.— Azerbaijan in Syria (@AZEmbassySyria) September 4, 2025
Dəməşq Universitetinin rektoru doktor Mustafa Saim əd-Dəhrla görüşməkdən məmnun oldum. Görüşdə… pic.twitter.com/EiItN5YU1H
