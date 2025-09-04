İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Dəməşq Universitetində Azərbaycanla əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:31
    Dəməşq Universitetində Azərbaycanla əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Dəməşq Universitetinin rektoru Mustafa Saim əd-Dəhrla görüşüb.  

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səfirliyin "X" hesabında yazılıb.  

    Bildirilib ki, görüşdə universitetlə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri arasında birbaşa əməkdaşlığın təsis edilməsi istiqamətində potensial imkanlar müzakirə edilib.      

