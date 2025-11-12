Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном
- 12 ноября, 2025
- 11:10
Азербайджан - дружественная страна, с которой Босния и Герцеговина стремится к максимально тесному и плодотворному сотрудничеству.
Как сообщает Report, об этом член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович написала на своей странице в сетях по итогам встречи с министром обороны Азербайджана - Закиром Гасановым.
"Азербайджан - дружественная страна, с которой мы хотим развивать как можно лучшие отношения. Провела встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, на которой мы обсудили ряд тем, включая дальнейшее укрепление сотрудничества. По этому случаю попросила передать мои теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - отметила Цвиянович.
Напомним, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в настоящее время находится с визитом в Боснии и Герцеговине.