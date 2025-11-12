Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 11:10
    Азербайджан - дружественная страна, с которой Босния и Герцеговина стремится к максимально тесному и плодотворному сотрудничеству.

    Как сообщает Report, об этом член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович написала на своей странице в сетях по итогам встречи с министром обороны Азербайджана - Закиром Гасановым.

    "Азербайджан - дружественная страна, с которой мы хотим развивать как можно лучшие отношения. Провела встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, на которой мы обсудили ряд тем, включая дальнейшее укрепление сотрудничества. По этому случаю попросила передать мои теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - отметила Цвиянович.

    Напомним, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в настоящее время находится с визитом в Боснии и Герцеговине.

    Босния и Герцеговина Желька Цвиянович Закир Гасанов
    Bosniya rəsmisi: Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq hədəfimizdir
    Cvijanović: Bosnia aims for close cooperation with Azerbaijan

