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Cудебные системы Азербайджана и Грузии расширяют взаимодействие

Cудебные системы Азербайджана и Грузии расширяют взаимодействие 17:11
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 17:32
Cудебные системы Азербайджана и Грузии расширяют взаимодействие

Делегация во главе с председателем Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инамом Керимовым посетила Грузию по приглашению председателя Верховного суда и Высшего совета юстиции Грузии Нино Кадагидзе.

Об этом Report сообщили в Верховном суде в Азербайджана.

На встрече в Верховном суде Грузии Кадагидзе подчеркнула успешное развитие дружественных отношений между двумя странами в различных сферах.

Керимов, в свою очередь, подчеркнул, что высокий уровень межгосударственных отношений создает широкие возможности для углубления взаимодействия в правовой сфере.

Азербайджанская делегация на встрече представила информацию о проводимых в стране судебно-правовых реформах.

В рамках визита азербайджанская делегация также провела встречу с представителями Высшей школы юстиции Грузии. Кроме этого, в Высшем совете юстиции Грузии состоялась встреча с грузинскими судьями, на которой была представлена информация о работе Судебно-правового совета Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan arasında məhkəmə-hüquq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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