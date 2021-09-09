О нас
Report Georgia
Аудио новости

Члены ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в Грузии

Члены ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в Грузии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана направит своих представителей для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября.
Внешняя политика
9 сентября 2021 г. 12:13
Члены ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана направит своих представителей для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на официальном сайте ЦИК Грузии.

Два члена ЦИК Азербайджана уже зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

Отметим, что на выборах в органы местного самоуправления граждане Грузии изберут 64 мэров и 2 044 депутатов 64-х Сакребуло (Городское собрание).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MSK-nın üzvləri Gürcüstanda yerli seçkiləri müşahidə edəcəklər

Самое важное

Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
9 сентября 2021 г. 12:36
Закон Об охране здоровья населения будет пересмотрен
Закон "Об охране здоровья населения" будет пересмотрен
9 сентября 2021 г. 12:30
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
9 сентября 2021 г. 11:49
В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения
В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения
9 сентября 2021 г. 11:02
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч
9 сентября 2021 г. 10:53
Завершен выбор специальностей в колледжи
Завершен выбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
8 сентября 2021 г. 13:40
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
8 сентября 2021 г. 12:41
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
8 сентября 2021 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi