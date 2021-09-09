Члены ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана направит своих представителей для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана направит своих представителей для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на официальном сайте ЦИК Грузии.

Два члена ЦИК Азербайджана уже зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.

Отметим, что на выборах в органы местного самоуправления граждане Грузии изберут 64 мэров и 2 044 депутатов 64-х Сакребуло (Городское собрание).