Члены ЦИК Азербайджана будут наблюдать за выборами в Грузии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана направит своих представителей для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления в Грузии, которые пройдут 2 октября.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на официальном сайте ЦИК Грузии.
Два члена ЦИК Азербайджана уже зарегистрированы в качестве международных наблюдателей.
Отметим, что на выборах в органы местного самоуправления граждане Грузии изберут 64 мэров и 2 044 депутатов 64-х Сакребуло (Городское собрание).