Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 10:58
    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Открытие Итало-азербайджанского университета в Баку является свидетельством прочности двусторонних отношений и их поступательного развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, выступая на шестом заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии в Баку.

    "Отрадно после шестилетнего перерыва вновь провести заседание комиссии. В последний раз межправкомиссия собиралась в феврале 2020 года в Риме. При этом важно подчеркнуть, что за последние три года, с приходом нового правительства (68-е правительство Итальянской Республики, действующее с 22 октября 2022 года под председательством Джорджи Мелони - ред.), наше двустороннее сотрудничество заметно активизировалось, о чем свидетельствует насыщенный график визитов на высшем и высоком уровнях. Последним из них стал визит президента Италии Серджо Маттареллы в сентябре прошлого года, в котором я имел честь его сопровождать.

    Этот визит носил не только символический характер, но и был наполнен конкретным практическим содержанием. В частности, он был ознаменован открытием кампуса Итало-азербайджанского университета - наглядного подтверждения прочных связей между нашими странами. Через сотрудничество в сфере образования и вовлечение молодежи мы делаем наши народы еще ближе", - отметил он.

    Говоря о контактах на высшем уровне, Чириелли напомнил о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Дании.

    "В конце ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Рим, где обсудил со своим итальянским коллегой следующие этапы развития нашего партнерства. В этом контексте мы также ожидаем проведение важного бизнес-форума как логичного продолжения и практического расширения нашего союза. Ожидается, что он пройдет в Баку в ближайшее время и станет конкретным шагом на пути к укреплению торговых связей и углублению экономического партнерства между нашими странами", - добавил замминистра.

    Италия Азербайджан Итало-Азербайджанский Университет двусторонние отношения Эдмондо Чириелли
    Edmondo Çirielli: İtaliya-Azərbaycan Universitetinin açılması ikitərəfli əlaqələrin möhkəmliyini nümayiş etdirir

    Последние новости

    11:25

    Пярвиз Шахбазов: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Энергетика
    11:24

    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

    Внешняя политика
    11:20

    Цены на золото и серебро снизились после роста до рекордного значения днем ранее

    Финансы
    11:12

    В роддоме в Кемеровской области РФ погибли 10 младенцев, начата доследственная проверка

    В регионе
    11:08

    Пярвиз Шахбазов: Италия до сих пор получила по TAP свыше 45 млрд кубометров газа из Азербайджана

    Энергетика
    10:59

    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Инфраструктура
    10:58

    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Внешняя политика
    10:56

    МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

    Происшествия
    10:56

    Италия положительно оценила итоги Вашингтонского саммита для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    Лента новостей