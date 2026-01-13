Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

Открытие Итало-азербайджанского университета в Баку является свидетельством прочности двусторонних отношений и их поступательного развития.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, выступая на шестом заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии в Баку.

"Отрадно после шестилетнего перерыва вновь провести заседание комиссии. В последний раз межправкомиссия собиралась в феврале 2020 года в Риме. При этом важно подчеркнуть, что за последние три года, с приходом нового правительства (68-е правительство Итальянской Республики, действующее с 22 октября 2022 года под председательством Джорджи Мелони - ред.), наше двустороннее сотрудничество заметно активизировалось, о чем свидетельствует насыщенный график визитов на высшем и высоком уровнях. Последним из них стал визит президента Италии Серджо Маттареллы в сентябре прошлого года, в котором я имел честь его сопровождать.

Этот визит носил не только символический характер, но и был наполнен конкретным практическим содержанием. В частности, он был ознаменован открытием кампуса Итало-азербайджанского университета - наглядного подтверждения прочных связей между нашими странами. Через сотрудничество в сфере образования и вовлечение молодежи мы делаем наши народы еще ближе", - отметил он.

Говоря о контактах на высшем уровне, Чириелли напомнил о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Дании.

"В конце ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Рим, где обсудил со своим итальянским коллегой следующие этапы развития нашего партнерства. В этом контексте мы также ожидаем проведение важного бизнес-форума как логичного продолжения и практического расширения нашего союза. Ожидается, что он пройдет в Баку в ближайшее время и станет конкретным шагом на пути к укреплению торговых связей и углублению экономического партнерства между нашими странами", - добавил замминистра.