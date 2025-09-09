ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Чэнг Кимлонг: Отсутствие доверия в Азии может привести к серьезному кризису безопасности

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 12:12
    Чэнг Кимлонг: Отсутствие доверия в Азии может привести к серьезному кризису безопасности

    Без формирования атмосферы доверия азиатский регион рискует столкнуться с масштабными вызовами в области безопасности и мирного сосуществования.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Института азиатского видения в Камбодже Чэнг Кимлонг на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    Эксперт подчеркнул необходимость сконцентрировать внимание международного сообщества на азиатском регионе.

    "Регион столкнулся с беспрецедентным давлением из-за пандемии COVID-19, и последствия этого кризиса до сих пор полностью не преодолены. В странах региона все еще ощущаются его негативные эффекты. Одновременно с этим, в различных частях Азии продолжаются вооруженные конфликты и гражданские противостояния", - сказал эксперт.

    Кимлонг особо отметил, что на фоне либерализации региона предстоит проделать значительную работу. "Нам необходимо укреплять дипломатию добрососедства и отложить наши разногласия ради геополитической стабильности в будущем", - добавил он.

    Çenq Kimlonq: Asiyada etimad olmasa, sülh və təhlükəsizlik sahəsində ciddi problemlər yaşana bilər
    Lack of trust in Asia may hinder peace and security, expert warns

