Чэнг Кимлонг: Отсутствие доверия в Азии может привести к серьезному кризису безопасности

Без формирования атмосферы доверия азиатский регион рискует столкнуться с масштабными вызовами в области безопасности и мирного сосуществования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Института азиатского видения в Камбодже Чэнг Кимлонг на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

Эксперт подчеркнул необходимость сконцентрировать внимание международного сообщества на азиатском регионе.

"Регион столкнулся с беспрецедентным давлением из-за пандемии COVID-19, и последствия этого кризиса до сих пор полностью не преодолены. В странах региона все еще ощущаются его негативные эффекты. Одновременно с этим, в различных частях Азии продолжаются вооруженные конфликты и гражданские противостояния", - сказал эксперт.

Кимлонг особо отметил, что на фоне либерализации региона предстоит проделать значительную работу. "Нам необходимо укреплять дипломатию добрососедства и отложить наши разногласия ради геополитической стабильности в будущем", - добавил он.