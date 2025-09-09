İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Çenq Kimlonq: Asiyada etimad olmasa, sülh və təhlükəsizlik sahəsində ciddi problemlər yaşana bilər

    Xarici siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Çenq Kimlonq: Asiyada etimad olmasa, sülh və təhlükəsizlik sahəsində ciddi problemlər yaşana bilər

    Asiyada etimad olmasa, sülh və təhlükəsizlik sahəsində ciddi problemlər yaşana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Asiya Vizyonu İnstitutunun prezidenti Çenq Kimlonq (Chheng Kimlong) AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bütün diqqət Asiyaya yönəldilməlidir:

    "Region COVID-19-un yaratdığı ağır təzyiqlərlə üzləşib və pandemiyanın təsirləri hələ də tam aradan qalxmayıb. Bəzi ölkələrdə onun fəsadları hələ də qalır. Eyni zamanda, regionda müharibələr və vətəndaş qarşıdurmaları davam edir".

    Ç.Kimlonq həmçinin deyib ki, regionun liberallaşdırılması fonunda çox işlər görülməlidir:

    "Qonşuluq diplomatiyasını gücləndirməliyik və fərqliliklərimizi gələcək üçün geosiyasət naminə kənara qoymalıyıq".

    AQEM beyin mərkəzi Azərbaycan
    Чэнг Кимлонг: Отсутствие доверия в Азии может привести к серьезному кризису безопасности
    Lack of trust in Asia may hinder peace and security, expert warns

    Son xəbərlər

    12:48

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    12:34

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    12:34

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Region
    12:31

    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    12:30

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açır

    Daxili siyasət
    12:28

    Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

    Fərdi
    12:25

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti