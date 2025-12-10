Azərbaycanda bank sığortaçılığı sahəsində tədqiqat işi aparılıb
- 10 dekabr, 2025
- 14:46
Azərbaycanın sığorta sektoru ilə bağlı sayca üçüncü tədqiqat işi peşəkar sığorta bazarı iştirakçılarına təqdim olunub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasından (ASA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, ASA, Assosiasiyanın Tədris Mərkəzi və Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın birgə əməkdaşlığı çərçivəsində aparılan tədqiqat işi "Bank sığortaçılığının cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsi" mövzusuna həsr olunub.
Tədqiqat işinin aparılma səbəblərinə aydınlıq gətirən layihə rəhbəri, ASA Tədris Mərkəzinin direktoru Pərviz Quliyevin sözlərinə görə, müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, yerli bankların sığorta şirkətləri ilə biznes əməkdaşlığı məhdud sayda sığorta məhsullarının satışından ibarətdir: "Bu sığorta məhsulları, əsasən, bankların öz müştərilərinə təklif etdikləri kreditlərə tətbiq olunan məhsullardır ki, bu da bankların öz risklərini sığortalamaq anlamına gəlir. Bankların mövcud müştərilərinə fərqli sığorta məhsullarının təklif olunması nəticəsində qeyri-bank xidmətindən əlavə gəlir əldə etmək imkanını lazımi səviyyədə dəyərləndirməməsinin səbəblərini araşdırmaq qərarına gəldik".
Layihə rəhbəri bildirir ki, tədqiqatın başlıca məqsədi bank sığortaçılığının cari vəziyyətini qiymətləndirmək, bu sahənin inkişafını əngəlləyən məqamları ortaya çıxarmaq və ekspertlərin bu istiqamətdə təkliflərini öyrənməkdir.
Tədqiqatda daha çox istifadə olunan sığorta məhsulları, sığorta məhsullarının əldə edildiyi kanal növü, bank xidmətlərindən istifadə dinamikası və xidmət çeşidləri, bank sığortaçılığı məhsullarından istifadə edənləringender, yaş və gəlirlilik səviyyəsinə görə dinamikası, sığorta məhsullarından imtina səbəbləri və s. kimi aktual suallara cavab axtarılıb.
Qeyd edək ki, "Bank sığortaçılığının cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsi" mövzusuna həsr olunmuş tədqiqat işinə dair sorğularda 500 respondent iştirak edib ki, bunun da 53 %-ni kişilər, 47 %-ni isə qadınlar təşkil edib. Tədqiqat Bakı və Bakıətrafı ərazilərdə aparılıb.