​Чечелашвили: С приходом нового генсека ГУАМ приобретет новое звучание

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан всегда принимал активное участие в реализации проектов ГУАМ", - заявил в интервью Report генеральный секретарь этой организации Валерий Чечелашвили.

"Азербайджан также, как и любое другое государство в составе ГУАМ, - страна-учредитель. Без голоса Азербайджана ничего невозможно сделать", - заявил В.Чечелашвили.

По его словам, происходящее в ГУАМ - в интересах каждого отдельно взятого государства ГУАМ, в том числе и Азербайджана. "Азербайджан всегда принимал очень активное участие в реализации планов по развитию сотрудничества в формате ГУАМ", - подчеркнул генсек.

Глава структуры указал, что с будущего года структура ГУАМ приобретет новое звучание, так как Азербайджан берет председательство в организации в соответствии с планами по ротации.

"Кроме этого, будет новый генеральный секретарь. Это карьерный дипломат Алтай Эфендиев, который очень хорошо известен в регионе. Это человек интеллигентный, знающий, прекрасно разбирающийся в многосторонней дипломатии, поэтому я думаю, что следующий год будет очень интересным", - отметил В.Чечелашвили.

C 1 января азербайджанский дипломат Алтай Эфендиев сменит В.Чечелашвили на посту генерального секретаря ГУАМ.

В.Чечелашвили пожелал новому генеральному секретарю приумножить то, что было сделано в рамках организации за эти годы, и достижения того, чего ГУАМ не успела сделать до сих пор. "Сделать в этой организации надо очень многое. Я думаю, что лучший выбор трудно было бы сделать - он один из самых лучших на сегодня. Я с удовольствием ему помогу и уверен, что у него все получится", - заявил генсек.