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    Чавушоглу: Вопрос о пропавших без вести - часть мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:42
    Чавушоглу: Вопрос о пропавших без вести - часть мирного процесса между Баку и Ереваном

    Вопрос о пропавших без вести входит в повестку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и является его составной частью.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции, депутат парламента Мевлют Чавушоглу на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку.

    По его словам, конфликты по всему миру привели к тому, что сотни тысяч людей пропали без вести, и их число продолжает расти. Парламентарий также призвал срочно укреплять международное гуманитарное право в данном вопросе.

    Он отметил, что для устойчивого мира необходимо примирение. Говоря о ситуации на Южном Кавказе, бывший министр указал на проблему пропавших без вести в Азербайджане и роль президента страны Ильхама Алиева в продвижении мирной инициативы.

    "Кавказ также прошел через эти процессы. Азербайджан столкнулся с проблемой пропавших без вести. Судьбы более 4 тысяч азербайджанцев до сих пор остается неизвестной. Сегодня благодаря усилиям президента Ильхама Алиева мирная инициатива на Южном Кавказе приобрела еще более реальные очертания. Вопрос о пропавших без вести является составной частью мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и находится на повестке дня", - заявил он.

    Мевлют Чавушоглу Пропавшие без вести Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Mövlud Çavuşoğlu: İtkin düşmüş şəxslər məsələsi Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin tərkib hissəsidir
    Cavusoglu: Issue of missing persons is part of peace process between Baku and Yerevan
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