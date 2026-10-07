Чавушоглу: Вопрос о пропавших без вести - часть мирного процесса между Баку и Ереваном

Вопрос о пропавших без вести входит в повестку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и является его составной частью.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции, депутат парламента Мевлют Чавушоглу на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку.

По его словам, конфликты по всему миру привели к тому, что сотни тысяч людей пропали без вести, и их число продолжает расти. Парламентарий также призвал срочно укреплять международное гуманитарное право в данном вопросе.

Он отметил, что для устойчивого мира необходимо примирение. Говоря о ситуации на Южном Кавказе, бывший министр указал на проблему пропавших без вести в Азербайджане и роль президента страны Ильхама Алиева в продвижении мирной инициативы.

"Кавказ также прошел через эти процессы. Азербайджан столкнулся с проблемой пропавших без вести. Судьбы более 4 тысяч азербайджанцев до сих пор остается неизвестной. Сегодня благодаря усилиям президента Ильхама Алиева мирная инициатива на Южном Кавказе приобрела еще более реальные очертания. Вопрос о пропавших без вести является составной частью мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и находится на повестке дня", - заявил он.