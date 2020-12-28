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Чавушоглу о безопасности границ Азербайджана в рамках международного права

Чавушоглу о безопасности границ Азербайджана в рамках международного права М.Чавушоглу также отметил, что они с его российским коллегой Сергеем Лавровым завтра на встрече в Сочи обсудят и армяно-азербайджанский вопрос
Внешняя политика
28 декабря 2020 г. 16:20
Чавушоглу о безопасности границ Азербайджана в рамках международного права

"Мы сотрудничаем с Россией во многих областях. Хоть мы и находимся на полярных позициях по региональным вопросам, с официальной Москвой мы сотрудничаем и в этой области. Несмотря на то, что в сирийском вопросе мы находимся по разные стороны, продолжается наше сотрудничество, начавшееся астанинским процессом".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Могу сказать, что в ливийском вопросе мы тоже находимся на разных полюсах, однако для устойчивого режима прекращения огня, наше сотрудничество с Россией на высоком уровне продолжается и там", - подчеркнул он.

М.Чавушоглу также отметил, что они с его российским коллегой Сергеем Лавровым завтра на встрече в Сочи обсудят и армяно-азербайджанский вопрос: "Безопасность границ Азербайджана должна быть обеспечена в рамках международного права. Мы рассмотрим шаги, которые будут предприняты в будущем в связи с этим".

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Azərbaycanın sərhəd təhlükəsizliyi beynəlxalq hüquq çərçivəsində təmin olmalıdır"

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