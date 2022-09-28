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Чару Биста: Азербайджан уделяет особое внимание развитию социального предпринимательства

Чару Биста: Азербайджан уделяет особое внимание развитию социального предпринимательства Азербайджан в своем социально-экономическом развитии уделяет особое внимание социальному предпринимательству.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 11:12
Чару Биста: Азербайджан уделяет особое внимание развитию социального предпринимательства

Азербайджан в своем социально-экономическом развитии уделяет особое внимание социальному предпринимательству.

Как передает Report,об этом заявила заместитель постоянного координатора ПРООН в Азербайджане Чару Биста на мероприятии на тему "Политика социального предпринимательства в Азербайджане: Рекомендации по политике и экосистеме для поддержки социальных предприятий", организованного при поддержке ЕС и ПРООН.

По ее словам, социальное предпринимательство имеет особое значение в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

"В Азербайджане социальное предпринимательство пока находится на ранней стадии, однако при достаточном финансировании страна может много достичь в этой сфере. Радует, что в социально-экономической стратегии Азербайджана на 2022- 2026 годы есть также вопросы экосистемы и социального предпринимательства", заявила Ч. Биста.

Она отметила, что Азербайджан в своем социально-экономическом развитии уделяет особое внимание этому вопросу.

Заместитель постоянного координатора ПРООН подчеркнула, что сегодняшнее мероприятие позволить обсудить, а также разработать рекомендации по развитию экосистемы и социального предпринимательства в стране.

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Версия на английском языке Charu Bist: Azerbaijan pays special attention to development of social entrepreneurship
Версия на азербайджанском языке Çaru Bista: “Azərbaycan sosial sahibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət ayırır”

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