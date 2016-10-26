Центр труда Организации исламского сотрудничества будет размещен в Баку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) будет размещен в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

В заявлении отмечается, что на 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, которая прошла в Ташкенте 18-19 октября 2016 года, был утвержден Устав Центра труда ОИС, штаб-квартира которого будет находиться в Баку.

Предложение о создании этого центра было выдвинуто президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках второй конференции министров труда государств-членов ОИС, которая состоялась 25-26 октября 2013 года в Баку.

Создание Центра труда ОИС внесет вклад в укрепление единства и солидарности между государствами-членами организации, стимулирование и организацию в системной форме сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.