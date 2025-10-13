Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 10:00
    Центр Низами Гянджеви вновь выступит партнером Саммита по устойчивому развитию

    Международный центр Низами Гянджеви участвует в качестве партнера в 9-м Саммите по устойчивому развитию для Юго-Восточной Европы и Средиземноморья (The Ninth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean) журнала The Economist.

    Как сообщает Report, темой саммита этого года станет "Поиск нового баланса среди неудавшегося зеленого перехода".

    Международный центр Низами Гянджеви второй год подряд выступает партнером традиционно проводимой встречи.

    На саммите, который ежегодно проходит в греческой столице Афинах, политики из разных стран мира, руководители международных организаций, ученые и бизнес-лидеры собираются вместе для обсуждения климатического кризиса, вызовов зеленого перехода и вопросов устойчивого развития.

    Члены Центра в рамках саммита проведут панельные дискуссии о результатах COP29, а также о подготовительном этапе к XIII Глобальному бакинскому форуму и XIII Всемирному градостроительному форуму, которые состоятся в 2026 году.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 9-cu Dayanıqlı İnkişaf Sammitində tərəfdaş kimi iştirak edir
    Nizami Ganjavi Center joins sustainability summit as partner

