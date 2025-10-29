Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 20:59
Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага по случаю 102-й годовщины основания Турецкой Республики.
Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в соцсети X.
"Поздравляем братскую Турцию с Днем Республики. В эти минуты проекция флага Турции на Центре Гейдара Алиева является еще одним примером нашего братства", - отмечается в публикации.
Qardaş Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edirik. Bu dəqiqələrdə Heydər Əliyev Mərkəzi üzərində Türkiyə bayrağının işıqlandırılması qardaşlığımızın növbəti bir nümunəsidir pic.twitter.com/1MgrllRfIu— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 29, 2025
