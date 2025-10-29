İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Heydər Əliyev Mərkəzi Türkiyə bayrağı ilə proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:52
    Heydər Əliyev Mərkəzi Türkiyə bayrağı ilə proyeksiya olunub

    Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzi Türkiyə Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümü münasibətilə bu ölkənin bayrağı ilə proyeksiya olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.

    "Qardaş Türkiyəni Cümhuriyyət Günü münasibətilə təbrik edirik. Bu dəqiqələrdə Heydər Əliyev Mərkəzi üzərində Türkiyə bayrağının işıqlandırılması qardaşlığımızın növbəti bir nümunəsidir", - paylaşımda qeyd olunub.

    Hikmət Hacıyev Türkiyə Heydər Əliyev Mərkəzi​​​​​​​
    Центр Гейдара Алиева подсвечен цветами турецкого флага

    Son xəbərlər

    21:53

    Azərbaycan güləşçiləri U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblar

    Fərdi
    21:50

    Braziliyada narkotik satanlara qarşı əməliyyatlarda 132 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    21:50

    Avropa İttifaqı Gürcüstan hökumətinə təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Region
    21:39

    COP29-dan COP30-a keçid və XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq mövzusunda yüksək səviyyəli görüş keçirilib

    COP29
    21:34

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıb

    Futbol
    21:20

    BAEA İranın nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edib

    Region
    21:15
    Foto

    "Nine Senses" qalereyasında "Od, Su və Öpüşlər" sərgisi açılıb

    Sərgilər
    21:01

    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

    Region
    20:56

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandalarının duelində "Neftçi" qalib gəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti