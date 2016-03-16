Бывший омбудсман Молдовы Аурелия Григориу награждена орденом "Почета" - ФОТО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в Кишиневе состоялось церемония награждения бывшего парламентского адвоката Молдовы (Омбудсмана), председателя Общественной палаты Аурелии Григориу орденом "Почета", учрежденного Международным альянсом "Азербайджан–Украина", сообщает Report.

Григориу бала удостоена этой награды за многолетнюю плодотворную деятельность по защите прав человека, территориальной целостности стран, укреплению дружбы между Азербайджаном и Молдовой.

Орден "Почета" от имени Международного альянса Азербайджан – Украина вручил Аурелии Григориу его председатель Эльмар Мамедов.

На церемонии награждения выступил посол АР Намик Алиев. В своем выступлении он особо отметил значимость и символичность сегодняшней церемонии, когда награждение известной молдавской правозащитницы наградой Международного альянса Азербайджан – Украина происходит в условиях актуализации борьбы за универсальные права государств на территориальную целостность, за общество свободную от этнических чисток и ксенофобии, основанную на толерантности и мультикультурализме.

На мероприятии присутствовали дипломаты, представители молдавской общественности, деятели науки, культуры и прессы, члены правления Конгресса Азербайджанцев Молдовы.