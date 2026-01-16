Буал Мониндер: Сикхов преследуют даже за пределами Индии

Индия не оставляет в покое сикхов, даже за пределами страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Федерации сикхов Буал Мониндер Сингх на полях международной конференции, посвященной репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в Индии.

Он отметил, что за последние три года зафиксированы случаи насилия против сикхов в Великобритании и Канаде, включая убийства, которые были совершены индийскими агентами.

Сингх заявил, что происходящее является продолжением системного насилия, с которым сикхи и другие нацменьшинства сталкиваются на протяжении более 70 лет, начиная с 1947 года.

Председатель Федерации сикхов выразил благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия, отметив важность международной солидарности и сотрудничества НПО на площадках ООН и за ее пределами.

"Мы здесь не для того, чтобы бежать от насилия, а чтобы противостоять ему", - подчеркнул он, добавив, что сикхи стремятся быть услышанными не как жертвы, а как народ, десятилетиями отстаивающий свои права и свободу.

Он отметил, что сикхи проявляют солидарность с другими нацменьшинствами в Индии - далитами, нагами и христианами, которые, по его словам, также сталкиваются с системным насилием.

Сингх подчеркнул необходимость привлечения внимания международного сообщества к вопросам свободы и прав нацменьшинств в Индии, включая мусульман, христиан и далитов.