Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Буал Мониндер: Сикхов преследуют даже за пределами Индии

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 12:12
    Буал Мониндер: Сикхов преследуют даже за пределами Индии

    Индия не оставляет в покое сикхов, даже за пределами страны.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Федерации сикхов Буал Мониндер Сингх на полях международной конференции, посвященной репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в Индии.

    Он отметил, что за последние три года зафиксированы случаи насилия против сикхов в Великобритании и Канаде, включая убийства, которые были совершены индийскими агентами.

    Сингх заявил, что происходящее является продолжением системного насилия, с которым сикхи и другие нацменьшинства сталкиваются на протяжении более 70 лет, начиная с 1947 года.

    Председатель Федерации сикхов выразил благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия, отметив важность международной солидарности и сотрудничества НПО на площадках ООН и за ее пределами.

    "Мы здесь не для того, чтобы бежать от насилия, а чтобы противостоять ему", - подчеркнул он, добавив, что сикхи стремятся быть услышанными не как жертвы, а как народ, десятилетиями отстаивающий свои права и свободу.

    Он отметил, что сикхи проявляют солидарность с другими нацменьшинствами в Индии - далитами, нагами и христианами, которые, по его словам, также сталкиваются с системным насилием.

    Сингх подчеркнул необходимость привлечения внимания международного сообщества к вопросам свободы и прав нацменьшинств в Индии, включая мусульман, христиан и далитов.

    БИГ Бакинская инициативная группа сикхи Индия Борьба с неоколониализмом
    Bual Moninder: Zikhlər Hindistandan kənarda da təqib olunurlar
    Bual Moninder: Sikhs are persecuted even outside India

    Последние новости

    12:49

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    12:49

    Быть или не быть: получится ли США добавить гренландскую звездочку на флаг?

    Аналитика
    12:40

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    12:39

    "Азтелеком": В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

    ИКТ
    12:35

    Дочь национального героя Шахина Тагиева рассказала о последних годах его жизни

    Внутренняя политика
    12:28

    В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

    Другие страны
    12:27

    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,3%

    Финансы
    12:27

    Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась почти на 30%

    ИКТ
    12:21

    Боевой товарищ Шахина Тагиева поблагодарил государство за организацию похорон

    Внутренняя политика
    Лента новостей