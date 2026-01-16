İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bual Moninder: Zikhlər Hindistandan kənarda da təqib olunurlar

    Xarici siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 12:24
    Bual Moninder: Zikhlər Hindistandan kənarda da təqib olunurlar

    Hindistan zikhləri ölkə xaricində də rahat buraxmır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Zikh Federasiyasının sədri Bual Moninder Singh Hindistan hökumətinin etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    O qeyd edib ki, son üç il ərzində Böyük Britaniya və Kanadada zikhlərə qarşı zorakılıq halları, o cümlədən Hindistan casusları tərəfindən törədilən qətllər qeydə alınıb.

    B.Singh bildirib ki, baş verənlər zikhlərin və digər milli azlıqların 1947-ci ildən bəri üzləşdiyi sistemli zorakılığın davamıdır.

    Zikh Federasiyasının sədri Azərbaycan tərəfinə qonaqpərvərliyə və tədbirin yüksək səviyyəli təşkilinə görə təşəkkürünü bildirib.

    O BMT platformalarında və ondan kənarda beynəlxalq həmrəyliyin və QHT-lərin əməkdaşlığının əhəmiyyətini qeyd edib: "Biz buraya zorakılıqdan qaçmaq üçün deyil, ona qarşı çıxmaq üçün gəlmişik".

    Sədr vurğulayıb ki, zikhlər qurban kimi deyil, onilliklər boyu öz hüquqlarını və azadlığını müdafiə edən xalq kimi eşidilməyə çalışırlar.

    O qeyd edib ki, zikhlər Hindistanda digər milli azlıqlarla - dalitlər, naqalar və xristianlarla həmrəylik nümayiş etdirirlər. Sədrin sözlərinə görə, onlar da sistemli zorakılıqla üzləşirlər.

    B.Singh Hindistanda müsəlmanlar, xristianlar və dalitlər də daxil olmaqla, milli azlıqların azadlığı və hüquqları məsələlərinə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin cəlb edilməsinin zəruriliyini vurğulayıb.

    Hindistan Zikh Federasiyası Neokolonializmlə mübarizə
    Буал Мониндер: Сикхов преследуют даже за пределами Индии
    Bual Moninder: Sikhs are persecuted even outside India

    Son xəbərlər

    12:42

    Özəl sektor, akademik dairələr və tədqiqatçılar WUF13-ə dəvət olunur

    İnfrastruktur
    12:38

    "Roma" Niderland millisinin hücumçusunu transfer edib

    Futbol
    12:30
    Foto

    Pərviz Şahbazov Bakı və Sumqayıtdan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    12:25

    Alidə Mustafayeva: "Ağdam və Kəlbəcərdə 1 000-dən çox ev təsərrüfatı internetə çıxış əldə edib"

    İKT
    12:24

    Bual Moninder: Zikhlər Hindistandan kənarda da təqib olunurlar

    Xarici siyasət
    12:19

    Ranveer Singh: İki milyondan artıq zikh torpaqlarından didərgin düşüb, on minlərlə insan öldürülüb

    Xarici siyasət
    12:18

    Yanvarın 31-də təhsilini bitirməyənlər üçün eksternat qaydada imtahan keçiriləcək

    Elm və təhsil
    12:15
    Foto

    "Qərbi Azərbaycan sənəd və mənbələrdə" elektron kitabı təqdim olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Şənbə günü hava yağıntılı olacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti