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    Британский министр: Лондон видит потенциал в сотрудничестве с Баку в сфере ИИ

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 15:08
    Британский министр: Лондон видит потенциал в сотрудничестве с Баку в сфере ИИ

    Великобритания видит потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ИИ и дата-инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-ом заседании МПК между Азербайджаном и Великобританией.

    "Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели по цифровизации, развитию искусственного интеллекта и дата-инфраструктуры. Существует огромный потенциал для объединения этих устремлений с британским опытом - притом не только на уровне бизнеса, но и на уровне образовательных учреждений", - сказал госминистр.

    По его словам, Уорикский университет (University of Warwick) может помочь в развитии исследовательской и кадровой базы, необходимой для цифровой трансформации, а британские технологические и инфраструктурные компании помогут реализовать ее на практике.

    Искусственный интеллект (ИИ) Азербайджано-британские отношения Анас Сарвар
    Britaniyalı nazir: Bakı ilə süni intellekt sahəsində əməkdaşlıqda potensial görürük
    UK sees potential for AI, data infrastructure cooperation with Azerbaijan
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