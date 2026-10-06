Британский министр: Лондон видит потенциал в сотрудничестве с Баку в сфере ИИ

Великобритания видит потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ИИ и дата-инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар заявил на 8-ом заседании МПК между Азербайджаном и Великобританией.

"Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели по цифровизации, развитию искусственного интеллекта и дата-инфраструктуры. Существует огромный потенциал для объединения этих устремлений с британским опытом - притом не только на уровне бизнеса, но и на уровне образовательных учреждений", - сказал госминистр.

По его словам, Уорикский университет (University of Warwick) может помочь в развитии исследовательской и кадровой базы, необходимой для цифровой трансформации, а британские технологические и инфраструктурные компании помогут реализовать ее на практике.