Бригам МакКаун: ИИ - это всего лишь машина, которая справляется с задачами
Внешняя политика
- 18 ноября, 2025
- 17:05
Искусственный интеллект (ИИ) - это всего лишь машина, которая справляется с задачами.
Как сообщает Report, данное мнение выразил бывший президент Alyeska Pipeline Service Company, старший научный сотрудник и директор инициативы по энергетической безопасности США Бригам МакКаун на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров в Баку.
Он подчеркнул, что не разделяет позицию полного доверия к ИИ в условиях современного технологического развития. "В таком случае возникает вопрос: можно ли доверять искусственному интеллекту? Не думаю, что можно полностью доверять какой-либо машине, то есть технологии. Это же касается и искусственного интеллекта", - добавил он.
Последние новости
18:09
В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в АзербайджанеВнутренняя политика
17:58
Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу годаТуризм
17:58
Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТИКТ
17:56
Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарностиВ регионе
17:43
Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в АлматыФинансы
17:41
Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в ЯпонииДругие страны
17:41
Фото
Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТИКТ
17:40
Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятияФинансы
17:31