Бригам МакКаун: ИИ - это всего лишь машина, которая справляется с задачами

Искусственный интеллект (ИИ) - это всего лишь машина, которая справляется с задачами.

Как сообщает Report, данное мнение выразил бывший президент Alyeska Pipeline Service Company, старший научный сотрудник и директор инициативы по энергетической безопасности США Бригам МакКаун на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров в Баку.

Он подчеркнул, что не разделяет позицию полного доверия к ИИ в условиях современного технологического развития. "В таком случае возникает вопрос: можно ли доверять искусственному интеллекту? Не думаю, что можно полностью доверять какой-либо машине, то есть технологии. Это же касается и искусственного интеллекта", - добавил он.