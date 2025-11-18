Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Бригам МакКаун: ИИ - это всего лишь машина, которая справляется с задачами

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 17:05
    Бригам МакКаун: ИИ - это всего лишь машина, которая справляется с задачами

    Искусственный интеллект (ИИ) - это всего лишь машина, которая справляется с задачами.

    Как сообщает Report, данное мнение выразил бывший президент Alyeska Pipeline Service Company, старший научный сотрудник и директор инициативы по энергетической безопасности США Бригам МакКаун на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров в Баку.

    Он подчеркнул, что не разделяет позицию полного доверия к ИИ в условиях современного технологического развития. "В таком случае возникает вопрос: можно ли доверять искусственному интеллекту? Не думаю, что можно полностью доверять какой-либо машине, то есть технологии. Это же касается и искусственного интеллекта", - добавил он.

    мозговые центры искусственный интеллект Азербайджан-США
    ABŞ-li nümayəndə: Süni intellekt, sadəcə, tapşırıqların öhdəsindən gələn bir maşındır
    US expert: AI is just a machine that performs tasks

    Последние новости

    18:09

    В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

    Внутренняя политика
    17:58

    Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу года

    Туризм
    17:58

    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:56

    Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарности

    В регионе
    17:43

    Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в Алматы

    Финансы
    17:41

    Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Японии

    Другие страны
    17:41
    Фото

    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    ИКТ
    17:40

    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    Финансы
    17:31

    Мерсьер: Финансовая поддержка ПА будет напрямую связана с реформами

    Другие страны
    Лента новостей