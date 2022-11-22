Бренда Шаффер: Иранцы требуют фундаментальных перемен

За все годы существования Исламской Республики Иран ничего подобного в этой стране не происходило, нынешняя волна антиправительственных протестов против режима в Иране - нечто исключительное.

За все годы существования Исламской Республики Иран ничего подобного в этой стране не происходило, нынешняя волна антиправительственных протестов против режима в Иране - нечто исключительное.

Такое мнение в беседе с корреспондентом Report, командированным в Зангилан и Джебраил, заявила профессор Naval postgraduate school (США) и член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер.

"Я никогда не видела ничего подобного. Происходящее сейчас в Иране является исключительным событием, потому что население не только требует менять политику или кандидата, или из-за выборов, люди требуют совершенно новую систему правления", - отметила она, добавив, что очень важно, что происходит в отдельных провинциях Ирана.

Комментируя иранские события, находясь на берегу реки Араз, возле Худаферинского моста, Бренда Шаффер подчеркнула, что на том берегу реки находятся провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан

"Мы стоим прямо здесь, там провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан. Эти драматические события происходят буквально в нескольких метрах от нас, не только в крупных городах, но и небольших деревнях, небольших местах. Я думаю, что это связано с тем, что люди видят, как у одних групп есть свободы, в то время как другие в Иране не могут иметь школ на родном языке. И это относится к более, чем половине населения страны. К примеру, в Азербайджане есть школы на других национальных языках, в то время как в Иране отдельным группам это запрещено, как например, азербайджанцам или белуджам", - сказала она.

По словам профессора, скоро выйдет ее новая книга под названием "Иран - это больше, чем Персия", что очевидно, так как более трети населения Ирана составляют этнические азербайджанцы. "Я верю, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне оказала очень больше влияние на рост самосознания, самоидентификацию азербайджанцев в Иране. Многие активизировались, ощущая гордость за достижения Азербайджана во время войны", - сказала она.