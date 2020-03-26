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Посол: Более 2 тыс. наших граждан доставлены из Турции в Азербайджан

Более 2 000 наших граждан доставлены из Турции в Азербайджан

"Хотя в посольство Азербайджана в Турции еще не поступало информации о заражении наших граждан инфекцией COVID-19 в этой стране, с сожалением должен сказать, что были выявлены случаи заражения коронавирусом среди наших вернувшихся из Турции соотечественников". 

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим. 

По его словам, с момента закрытия границы - с 15 марта - посольство Азербайджана в Турции, генконсульства нашей страны в Стамбуле и Карсе и соответствующие государственные органы координировали возвращение как по воздушному, так и по наземному транспорту некоторых наших граждан (более 2100 человек), желающих вернуться на родину: "Их поместили на 14-дневный карантин". Среди вернувшихся были выявлены зараженные COVID-19, лечение инфицированных продолжается под особым контролем".

Вусаля Аббасова 

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