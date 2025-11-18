Бохари: Азербайджан играет важную роль в обеспечении стабильности региона благодаря геоположению
- 18 ноября, 2025
- 11:55
Географическое положение делает Азербайджан ключевым игроком в региональной безопасности.
Об этом заявил Report старший директор по вопросам евразийской безопасности и процветания Института New Lines Кямран Бохари в рамках первого Азербайджано-американского форума аналитических центров.
"Географическое положение Азербайджана определяет важную роль страны в обеспечении стабильности и безопасности региона..<...> Азербайджану необходимо активно взаимодействовать с союзниками, такими как США, Турция и Израиль, для координации усилий по стабилизации более широкого региона Ближнего Востока", - отметил эксперт.
Кроме того, считает Бохари, Азербайджан расширяет сотрудничество на восток, в частности с Турцией и Пакистаном, что открывает новые возможности для региональной кооперации.
Он подчеркнул, что успешная реализация этих задач потребует также более тесного взаимодействия с европейскими державами и США.