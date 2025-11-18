Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Бохари: Азербайджан играет важную роль в обеспечении стабильности региона благодаря геоположению

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 11:55
    Бохари: Азербайджан играет важную роль в обеспечении стабильности региона благодаря геоположению

    Географическое положение делает Азербайджан ключевым игроком в региональной безопасности.

    Об этом заявил Report старший директор по вопросам евразийской безопасности и процветания Института New Lines Кямран Бохари в рамках первого Азербайджано-американского форума аналитических центров.

    "Географическое положение Азербайджана определяет важную роль страны в обеспечении стабильности и безопасности региона..<...> Азербайджану необходимо активно взаимодействовать с союзниками, такими как США, Турция и Израиль, для координации усилий по стабилизации более широкого региона Ближнего Востока", - отметил эксперт.

    Кроме того, считает Бохари, Азербайджан расширяет сотрудничество на восток, в частности с Турцией и Пакистаном, что открывает новые возможности для региональной кооперации.

    Он подчеркнул, что успешная реализация этих задач потребует также более тесного взаимодействия с европейскими державами и США.

