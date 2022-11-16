Зарубежные блогеры: В период оккупации на территориях Азербайджана были учинены массовые разрушения

Группа блогеров, посетивших освобожденные от оккупации территории Азербайджана, поделилась в местных СМИ и социальных сетях своими впечатлениями от поездки.

Группа блогеров, посетивших освобожденные от оккупации территории Азербайджана, поделилась в местных СМИ и социальных сетях своими впечатлениями от поездки.

Как сообщает Report , зарубежные блогеры посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана, в том числе Шушу, Физули, Зангилан и другие районы, ознакомились с массовыми разрушениями, совершенными здесь в период армянской оккупации, в том числе минными полями, уничтожением мечетей и проводимыми в настоящее время масштабными восстановительно-строительными работами.

"В результате Карабахской войны на территории Азербайджана были учинены массовые разрушения, города были полностью стерты с лица земли. Мы видели одну из разрушенных мечетей в 10 километрах от иранской границы", – говорится в публикации блогера Дэйва Гордона в Facebook.

"После почти 30-летней оккупации территория Карабаха была освобождена Азербайджаном. Несмотря на то, что здесь остаются миллионы мин, которые необходимо обезвредить, процесс восстановления будущего уже начался. За год уже сданы в эксплуатацию "умные дома", рассчитанные на 50 семей, и аэропорт в Физулинском районе", - подчеркнул блогер.

Другой блогер Шай Де Лука написал в своем Twitter-аккаунте: "Добро пожаловать в место, где Восток встречается с Западом – столицу Азербайджана Баку. На фоне подъема антисемитизма до невиданных за последние десятилетия уровней, в этой стране, где преобладают мусульмане, евреи живут в очень толерантной среде.

Мы посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Здесь нам пришлось пройти через контрольно-пропускной пункт, созданный для того, чтобы уберечь посетителей от минных полей, простирающихся на многие мили. Мы, израильтяне, не понаслышке знакомы с реалиями войны".

"В настоящее время мы находимся в Карабахском регионе Азербайджана. Здесь повсюду минные поля. Все села были разрушены. Мы со стороны наблюдали за процессом обезвреживания мин. Мы прямо на границе с Ираном. Горы, которые вы видите здесь, и здания, расположенные у их подножия, являются территорией Ирана", - написал в Twitter израильский блогер Адам Зиво.