Бинали Йылдырым: Участие ООН в разрешении конфликтов было неэффективным

Организация объединенных наций (ООН) в последние годы не смогла продемонстрировать эффективность в сфере урегулирования военных и прочих конфликтов в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, нынешняя ситуация в мире существенно изменилась.

"ООН насчитывает 194 члена, однако, в случае с Советом Безопасности мы слышим серьезную критику и многочисленные замечания. На протяжении многих лет организация выполняла очень важные миссии. Однако в последние годы она не смогла добиться успеха в урегулировании происходящих в мире войн и конфликтов", - отметил он.

Б. Йылдырым подчеркнул, что существующие в ООН проблемы должны быть решены, чтобы организация могла эффективнее реагировать на вызовы и проблемы, с которыми сталкивается человечество.