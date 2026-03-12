Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Бинали Йылдырым: Участие ООН в разрешении конфликтов было неэффективным

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 18:22
    Организация объединенных наций (ООН) в последние годы не смогла продемонстрировать эффективность в сфере урегулирования военных и прочих конфликтов в мире.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, нынешняя ситуация в мире существенно изменилась.

    "ООН насчитывает 194 члена, однако, в случае с Советом Безопасности мы слышим серьезную критику и многочисленные замечания. На протяжении многих лет организация выполняла очень важные миссии. Однако в последние годы она не смогла добиться успеха в урегулировании происходящих в мире войн и конфликтов", - отметил он.

    Б. Йылдырым подчеркнул, что существующие в ООН проблемы должны быть решены, чтобы организация могла эффективнее реагировать на вызовы и проблемы, с которыми сталкивается человечество.

    Бинали Йылдырым Организация Объединённых Наций (ООН) Организация тюркских государств (ОТГ) Глобальный Бакинский форум
    Binəli Yıldırım: BMT son illər dünyada baş verən müharibələrin həlli üçün ortaya uğurlu iş qoya bilməyib
