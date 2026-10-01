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    Бежуашвили: Азербайджан подходит на роль лидера в укреплении сотрудничества на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:22
    Бежуашвили: Азербайджан подходит на роль лидера в укреплении сотрудничества на Южном Кавказе

    Азербайджан подходит на роль лидера процесса укрепления сотрудничества между странами Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом заявил член совета директоров Strategy International (SI) Ltd, бывший министр иностранных дел и обороны Грузии Гела Бежуашвили на Региональном форуме CAMCA 2026.

    "Если говорить о нынешних обстоятельствах и геополитической ситуации, я считаю, что Азербайджан подходит для того, чтобы возглавить этот процесс", - сказал он.

    По словам Бежуашвили, три страны Южного Кавказа должны определить направления и сферы, в которых они могут дополнять и усиливать друг друга, повышая тем самым конкурентоспособность региона.

    Он предложил создать рабочую группу для определения преимуществ и сильных сторон стран Южного Кавказа, а также возможностей их совместного развития.

    "Я не выступаю за создание дополнительной бюрократии. Мы должны начать с рабочей группы, которая определит наши преимущества и сильные стороны, а также сферы, в которых мы можем усиливать друг друга", - отметил Бежуашвили.

    По его словам, в деятельности такой группы должны участвовать представители как государственных структур, так и частного сектора.

    Бежуашвили также предложил привлечь международную консалтинговую организацию, которая могла бы содействовать правительствам в организации и координации этой работы.

    Он подчеркнул, что идея более тесного институционального взаимодействия между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, которая ранее воспринималась как мечта, сегодня может стать реальностью.

    Гела Бежуашвили Региональный форум CAMCA Южный Кавказ Центральная Азия
    Gela Bejuaşvili: Azərbaycan Cənubi Qafqazda əməkdaşlığa rəhbərlik etmək üçün uyğun ölkədir
    Bezhuashvili: Azerbaijan suited to lead efforts to strengthen cooperation in South Caucasus
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