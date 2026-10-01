Бежуашвили: Азербайджан подходит на роль лидера в укреплении сотрудничества на Южном Кавказе
- 01 октября, 2026
- 11:22
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Азербайджан подходит на роль лидера процесса укрепления сотрудничества между странами Южного Кавказа.
Как сообщает Report, об этом заявил член совета директоров Strategy International (SI) Ltd, бывший министр иностранных дел и обороны Грузии Гела Бежуашвили на Региональном форуме CAMCA 2026.
"Если говорить о нынешних обстоятельствах и геополитической ситуации, я считаю, что Азербайджан подходит для того, чтобы возглавить этот процесс", - сказал он.
По словам Бежуашвили, три страны Южного Кавказа должны определить направления и сферы, в которых они могут дополнять и усиливать друг друга, повышая тем самым конкурентоспособность региона.
Он предложил создать рабочую группу для определения преимуществ и сильных сторон стран Южного Кавказа, а также возможностей их совместного развития.
"Я не выступаю за создание дополнительной бюрократии. Мы должны начать с рабочей группы, которая определит наши преимущества и сильные стороны, а также сферы, в которых мы можем усиливать друг друга", - отметил Бежуашвили.
По его словам, в деятельности такой группы должны участвовать представители как государственных структур, так и частного сектора.
Бежуашвили также предложил привлечь международную консалтинговую организацию, которая могла бы содействовать правительствам в организации и координации этой работы.
Он подчеркнул, что идея более тесного институционального взаимодействия между странами Центральной Азии и Южного Кавказа, которая ранее воспринималась как мечта, сегодня может стать реальностью.