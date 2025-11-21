BERNAMA: ИИ помогает формировать правильный нарратив для аудитории

Искусственный интеллект помогает доносить правильный и точный нарратив до аудитории.

Как передает Report, об этом заявила руководитель коммерческого департамента Малазийского национального информационного агентства (BERNAMA) Мастура Хассан на медиафоруме D-8 в Баку.

По ее словам, BERNAMA активно взаимодействует не только с государственными структурами, но и с корпоративным сектором, помогая формировать имидж компаний и обеспечивать правильное восприятие их деятельности. При этом искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов в работе с современной аудиторией.

Хассан отметила, что сегодня значительную часть целевой аудитории составляют молодые люди, предпочитающие сжатый, визуальный и легко воспринимаемый контент. "Поэтому мы используем ИИ при создании промоматериалов - будь то видео или визуальная продукция", - подчеркнула она.

Вместе с тем представитель BERNAMA напомнила, что современные технологии не отменяют базовых профессиональных принципов журналистики. "Фактчекинг имеет решающее значение. Скорость, точность и прозрачность необходимы, чтобы информация доходила до нужной аудитории, а нарратив оставался ясным", - сказала Мастура Хассан.